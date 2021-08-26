"Вона вмирала в мене на руках": 5-річна дівчинка загинула на очах перекладача в Кабулі

Два потужні вибухи прогриміли неподалік аеропорту Кабула 26 серпня. Сотні людей постраждали та ще десятки загинули внаслідок цих інцидентів.

Афганський перекладач корпусу морської піхоти США повідомив, що на вулицях натрапив на поранену дівчинку. На жаль, її врятувати не вдалося – дитина померла.

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Багато людей постраждало. І я натрапив на маленьку дівчинку, якій було п'ять років, і вона померла прямо на моїх руках,

– сказав перекладач.

Він також зазначив, що на цей момент у нього в автомобілі перебували декілька постраждалих унаслідок вибухів. Цих людей необхідно було доправити до лікарень.

Вибухи поблизу аеропорту Кабула: що відомо

Бойовики руху "Талібан" заявили, що пропускатимуть на територію аеропорту Кабула тільки іноземців. Афганців – не пропускають.

У четвер, 26 серпня, повідомили, що на летовищі можуть здійснити теракт. Це попередження озвучили у Міноборони Великої Британії.

Через декілька годин біля аеропорту Кабула прогриміли два вибухи. За попередніми даними, інциденти сталися через терористів-смертників.

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