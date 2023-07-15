"Україна наполягає на продовженні війни": президент Болгарії зробив цинічну заяву

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що нібито "Україна наполягає на продовженні війни з Росією". У посольстві розкритикували політика за такі слова.

Цинічну заяву болгарський президент зробив під час спілкування з журналістами. Ба більше, він наголосив, що рахунок за війну оплачує вся Європа, повідомляє 24 Канал.

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Радев звинуватив Україну

На думку Радева, Україна "наполягає" на ведені війни, яку розв'язала Росія. Крім того, він вважає, що війна має економічний, соціальний і політичний вимір і є загрозою для всієї Європи.

Україна наполягає на продовженні цієї війни, але розплачується вся Європа,

– заявив Радев.

Окрім того, болгарський президент закликав країну зберігати "нейтралітет" у питанні російсько-української війни.

Україна найбільше хоче миру

У посольстві України в Болгарії спростували слова Радева. У відомстві наголосили, що лише агресор наполягає на ведені кровопролитної війни.

"Україна найбільше хоче миру, а саме агресор наполягає на веденні війни!", – заявили у посольстві.

Окрім того, у відомстві підкреслили, що наша країна докладає усіх можливих зусиль для відновлення миру. Україна захищає свої території від загарбницьких планів ворога від 2014 року, тому подібні звинувачення є лише тезами російської пропаганди.

Звинувачення України, яка зазнала віроломного нападу північного сусіда, у війні, що триває, — одна з найпоширеніших тез підтримки російської пропаганди й гібридної війни в Європі. Тільки кремлівський режим та його послідовники уникають називати війну Росії проти України словом "війна", маскуючи російську агресію та геноцид під фразами "конфлікт" та "спецоперація",

– мовиться у заяві посольства.

Також у диппредставництві заявили, що військова допомога та підтримка від інших країн не призводить до збільшення кількості жертв і руйнувань, а навпаки – дозволяє звільняти території та рятувати людей від окупантів. Адже надання гарантій безпеки для України – це й гарантії безпеки для Європи й Болгарії – у тому числі.

Ба більше, у посольстві розкритикували передвиборчу кампанію деяких політичних сил, які для власних рейтингів звинувачують Україну. У заяві мовиться, що це стосується не лише наративів щодо війни, а й спекуляцій з українськими громадянами болгарського походження та діаспорою болгар в Україні.

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