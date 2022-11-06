Румунія купила 32 винищувачі F-16 і поставила на місце Путіна за "територіальні претензії"

Румунія підтвердила підтримку українського народу у війні з Росією та відповіла Путіну за брехливі звинувачення щодо територіальних претензій до України. Також Румунії вдалось викупити американські винищувачі F-16.

Румунія купила винищувачі F-16

Румунія домовилася про купівлю у Норвегії 32 американських винищувачів F-16. Ціна угоди – 388 мільйонів євро.

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Спочатку Норвегія оцінювала машини в 490 мільйонів євро, але після торгів, які тривали майже рік, сума операції суттєво знизилася.

Угода стосується постачання літаків, запасних частин, а також обслуговування та навчання технічного персоналу. Постачання відбудуться у 2023 та 2024 роках після модернізації літаків,

– повідомили у міноборони Норвегії.

Брехливі звинувачення Путіна та відповідь Румунії

З нагоди російського "Дня народної єдності" диктатор Путін звинуватив Польщу та Румунію в прагненні "повернути" території України, які після Другої світової війни "відібрав у них Сталін".

МЗС Румунії прокоментувало ці звинувачення. Там зауважили, що диктатор під час свого виступу висловив твердження про "ідею поглинання України", яка начебто досі існує в її західних сусідів, зокрема Польщі та Румунії.

Йдеться про повернення тих територій, які були відібрані у Польщі, ми повинні визнати, що вони були відібрані Сталіним після Другої світової війни. Були відібрані великі території в Румунії, в Угорщини,

– цитують Путіна у ЗМІ.

Румунія запевнила Україну у підтримці

У цьому контексті в МЗС Румунії заявили, що вони підтверджують тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені президентом Росії у промові з нагоди Дня національної єдності, які неправдиво навіюють думку про територіальні претензії Румунії до України,

– повідомили у відомстві.

У МЗС наголосили, що "загарбницька війна, розпочата Росією 24 лютого, є серйозним і брутальним порушенням принципів міжнародного права, у тому числі суверенітету та територіальної цілісності України".

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