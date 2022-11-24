Три країни світу офіційно визнали Голодомор злочином проти людства й українського народу

У середу, 23 листопада, румунські сенатори та депутати проголосували за засудження Голодомору, який влаштувала радянська влада українському народові у 1932 – 1933 роках.

248 голосів віддали "за" декларацію та лише один "утримався". Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Agepress.

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Румунський уряд засудив геноцид українського народу 1932 – 1933 років

Депутати та сенатори Румунії на спільному засіданні проголосували за Декларацію румунського парламенту про засудження навмисного голоду, якого зазнав український народ унаслідок радянської окупації у 1932 – 1933 роках. Депутат від групи національних меншин Ніколай Мирослав Петрецькі зачитав уміст декларації під час засідання.

Документ визнає Голодомор злочином, скоєним проти українського народу і людства. Також у ньому висловлюється солідарність з народом України, який постраждав у цій трагедії.

Депутат від керівної Національної ліберальної партії Румунії Александр Мурару підкреслює, що цим історичним рішенням його країна приєдналася до демократичних країн світу, які беруть на себе відповідальність щодо "визнання геноцидних, систематичних, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників з метою фізичного знищення української нації". Також депутат додає, що Голодомор був унікальним вбивством за своїми масштабами, темпами та характером злочинів, які вчинили керівники та ключові інституції Радянського Союзу.

Втрати людських життів склали близько 10 мільйонів жертв. Реальні цифри ніколи не будуть відомі,

– зазначає політик.

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Верхня палата Ірландії визнала Голодомор геноцидом українців

Посольство України в Ірландії повідомило, що 24 листопада Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Як зазначають у повідомленні, Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував ірландцям за підтримку.

"Я вдячний Сенату Ірландії Сенаду Ейріанну за визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Переживши Великий голод у минулому, Ірландія знає жах голодної смерті та розділяє наш біль. Ми завжди будемо пам'ятати цей дружній крок", – написав міністр.

Парламент Молдови також підтримав декларацію

Парламент Молдови на засіданні 24 листопада ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було.

Варто зазначити, що представник Комуністичної партії Молдови Олег Рейдман перед голосуванням пропонував зняти з порядку денного декларацію. Депутати від комуністів та партії "Шор" вийшли з сесійної зали.

Парламент Молдови також звернувся із закликом до всіх парламентів світу, міжнародних установ проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932 – 1933 роки.

Президент України відреагував на рішення іноземних партнерів

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Молдови, Ірландії та Румунії про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Він зауважив, що зараз воно цінне як ніколи.

Володимир Зеленський про визнання партнерами Голодомору злочином проти людства:

У 60 містах світу пройдуть акції до Дня Пам'яті Жертв Голодомору

26 листопада у різних країнах о 16:00 (за місцевим часом) пройдуть 60 акцій, під час яких вшанують пам'ять жертв Голодомору. Учасники запалять свічки пам'яті, аби вшанувати жертв радянського та російського геноциду проти українців.

Українські діаспори звернулися з офіційним закликом до демократичних країн. Вони просять визнати Голодомор 1932 – 1933 років, а також теперішню війну Росії проти України – геноцидом українського народу.

Організатори хочуть привернути увагу світу до того, як за допомогою брехні та пропаганди сталінському режиму вдалося приховати цей страшний злочин. Детальніше про акції у різних містах, читайте тут.

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