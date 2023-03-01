У Румунії лунали сирени: що там трапилося
У Румунії, яка є членом НАТО, пролунали сирени. Варто пригадати, що російська ракета вже пролітала над країною на початку лютого 2023 року.
Сирени лунали на території всієї Румунії 1 березня. Служба з надзвичайних ситуацій Румунії пояснила, яка причина сповіщень.
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Що відомо про сирени в Румунії
Служба з надзвичайних ситуацій Румунії тестувала сирени 1 березня з 10 по 11 годину. Це зробили для того, щоб перевірити роботу сирен та гучномовців для сповіщення про надзвичайні ситуації.
У відомстві пояснювали, що люди чули сигнал "тривога про лихо", який складається з 5 звуків по 16 секунд з 10-секундною перервою між ними.
Як тестували систему сповіщення в Румунії: дивіться відео
У Службі також зазначили, що сирени та гучномовці лунали виключно для тестової перевірки. Вони рекомендували людям зберігати спокій та стежити за інформацією інспекції з надзвичайних ситуацій. Ба більше, у Службі відзначили, що:
- румунська система сповіщень на випадок реальної загрози включає також повідомлення через RO-ALERT, спеціальний додаток, радіо й телебачення;
- в Румунії є орієнтовно 7 539 сирен;
- гучномовці та сирени можуть вмикати у випадку стихійних, техногенних лих, падіння об'єктів з атмосфери чи космосу або ж при воєнному конфлікті.
Що відбувається довкола сусідньої Молдови
- Міноборони Росії заявило, що Київ нібито "скупчив" як особовий склад, так і військову техніку ЗСУ поблизу кордонів з Молдовою. Кремль заявив, що нібито Україна "готується" напасти на невизнане Придністров'я.
- У Міноборони Молдови спростували заяви Кремля про те, що нібито Україна планує провокації, та зазначили, що поки серйозних загроз немає.
- Натомість Росія хоче розхитати ситуацію в Молдові. Саме тому в країні тривають проросійські мітинги.