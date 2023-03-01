У Румунії лунали сирени: що там трапилося

У Румунії, яка є членом НАТО, пролунали сирени. Варто пригадати, що російська ракета вже пролітала над країною на початку лютого 2023 року.

Сирени лунали на території всієї Румунії 1 березня. Служба з надзвичайних ситуацій Румунії пояснила, яка причина сповіщень.

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Що відомо про сирени в Румунії

Служба з надзвичайних ситуацій Румунії тестувала сирени 1 березня з 10 по 11 годину. Це зробили для того, щоб перевірити роботу сирен та гучномовців для сповіщення про надзвичайні ситуації.

У відомстві пояснювали, що люди чули сигнал "тривога про лихо", який складається з 5 звуків по 16 секунд з 10-секундною перервою між ними.

Як тестували систему сповіщення в Румунії: дивіться відео

У Службі також зазначили, що сирени та гучномовці лунали виключно для тестової перевірки. Вони рекомендували людям зберігати спокій та стежити за інформацією інспекції з надзвичайних ситуацій. Ба більше, у Службі відзначили, що:

румунська система сповіщень на випадок реальної загрози включає також повідомлення через RO-ALERT, спеціальний додаток, радіо й телебачення;

в Румунії є орієнтовно 7 539 сирен;

гучномовці та сирени можуть вмикати у випадку стихійних, техногенних лих, падіння об'єктів з атмосфери чи космосу або ж при воєнному конфлікті.

Що відбувається довкола сусідньої Молдови