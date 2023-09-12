У Румунії почали будувати укриття: влада стривожена атаками Росії на українські порти

У Румунії розпочали будівництво укриттів для жителів села на березі Дунаю, які потенційно можуть постраждати від російських атак БпЛА. Відповідне рішення ухвалив Національний комітет з надзвичайних ситуацій країни.

На початку вересня декілька російських дронів залетіли та здетонували на території Румунії. Спочатку влада відхрещувалася від атак, проте згодом вони все ж визнали падіння літального апарату.

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Нові міри протидії БпЛА

На територію прикордонної громади Чаталкіой у Румунії почали прибувати військові та вантажівки з будматеріалами. Причиною такої активності називають створення у населеному пункті Плауру укриттів для місцевих жителів. Саме там виявили уламки російського дрону на початку вересня. Містечко розміщене напроти портів Рені та Ізмаїл.

У Міністерстві національної оборони анонсували, що у будівництві укриттів візьмуть участь близько 50 військових і 20 одиниць техніки. Стіни будуть виконані з бетонних конструкцій. Розмір укриттів становить 9,6 на 2 метри, а висотою сягає 1,5 метра. Безпосередньо у селі Плауру мешкає всього декілька десятків румунів.

Село Плауру розташоване неподалік Ізмаїлу: дивіться на карті

Повітряна тривога у Румунії

Раніше влада ухвалила рішення щодо ще одної міри безпеки для румунів, які мешкають на кордоні з Україною, Тепер вони отримуватимуть сповіщення RO-ALERT у разі ймовірності російської атаки. Якщо ж в ці моменти буде відсутній зв'язок, то працюватимуть відповідні бригади з надзвичайних ситуацій. Вони будуть інформувати населення про загрозу.

Загалом систему RO_ALERT використовують, коли життю і здоров'ю громадян загрожує небезпека. Наприклад, причиною сповіщення може стати екстремальна погода, повінь, терористичні атаки або інші ситуації. Тепер сюди входить і ймовірність ударів безпілотників Росією.

Сама технологія надсилає повідомлення на всі мобільні телефони у радіусі покриття небезпечної зони. Вона з'єднана з операторами мобільного зв'язку. Для отримання не потрібно завантажувати сторонні додатки.