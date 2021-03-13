Запобіг трагедії: у Румунії інструктор відволік бурого ведмедя від групи лижників

У Румунії інструктор запобіг ймовірній трагедії на популярному гірськолижному курорті. Він відволік на себе бурого ведмедя, який вийшов до групи лижників.

Інцидент стався у курортному місті Предял. В той час приблизно десять туристів перебували на схилі гори. Тварина наблизилася до них на відстань буквально кількох метрів.

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Як діяв інструктор

На щастя, лижний інструктор , який був разом з групою, зрозумів, що ситуація є вкрай небезпечною.

, який був разом з групою, зрозумів, що ситуація є вкрай небезпечною. Хоча звір не проявляв агресії, він наказав людям не рухатися, а сам тим часом почав відвертати ведмедя на себе .

. Залишаючись на безпечній відстані від тварини, чоловік рухався у напрямку від групи .

. Деякий час ведмідь біг за інструктором , але потім зупинився і згодом зник між деревами .

, але потім зупинився і . Небезпечну пригоду чоловік встиг зафільмувати.

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Найбільше бурих ведмедів у Європі

Це вже не перший подібний випадок на румунському гірськолижному курорті. Наприкінці січня ведмідь погнався за лижником , коли він спускався по схилу.

Джерело: Радіо Свобода

У 2016 році в Румунії заборонили полювання на великих хижаків, зокрема ведмедів та вовків. Зараз в країні мешкає найбільше бурих ведмедів у Європі. Офіційно їх в країні є понад 6 тисяч. Проте уряд не впевнений у цій кількості, а природоохоронні організації стверджують, що ведмедів може бути навіть 2 тисячі. Мисливські спілки кажуть, що їхня кількість сягає 10 тисяч.

Кілька урядів підряд робили винятки задля контролю популяції. Завдяки цьому станом на зараз майже 1400 ведмедів було вбито мисливцями, яким, як кажуть, платять по 15 тисяч доларів за кожен "трофей".

Натомість природоохоронці зазначають, що полювання нічого не вирішить. А справжньою причиною того, чому ведмеді виходять до людей є незаконне вирубування лісів у Румунії.