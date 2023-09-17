У Румунії бронемашина НАТО врізалась у паркан: що спричинило ДТП
Під час повернення з навчань солдати НАТО ледь не знесли приватний житловий будинок у Румунії. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у повіті Ковасна в центральній частині Румунії вранці 17 вересня. Через цю аварію рух на дорозі був заблокований на десятки хвилин.
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Подробиці ДТП у Румунії
Солдати НАТО поверталися з навчань та рухалися у складі колони в бік села Чинку. У певний момент бронемашина з’їхала з дороги, знесла паркан на узбіччі та опинилася у дворі приватного будинку. Після цього військові розпочали розслідування.
Пізніше водій військової техніки пояснив, що він з’їхав на узбіччя для того, щоб уникнути зіткнення з автомобілем. За його словами, цивільна автівка намагалася обігнати бронемашину на протилежному боці дорогі.
Місце ДТП у повіті Ковасна: відео Digi24
Інші дорожні аварії у світі
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