У Румунії бронемашина НАТО врізалась у паркан: що спричинило ДТП

Під час повернення з навчань солдати НАТО ледь не знесли приватний житловий будинок у Румунії. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у повіті Ковасна в центральній частині Румунії вранці 17 вересня. Через цю аварію рух на дорозі був заблокований на десятки хвилин.

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Подробиці ДТП у Румунії

Солдати НАТО поверталися з навчань та рухалися у складі колони в бік села Чинку. У певний момент бронемашина з’їхала з дороги, знесла паркан на узбіччі та опинилася у дворі приватного будинку. Після цього військові розпочали розслідування.

Пізніше водій військової техніки пояснив, що він з’їхав на узбіччя для того, щоб уникнути зіткнення з автомобілем. За його словами, цивільна автівка намагалася обігнати бронемашину на протилежному боці дорогі.

Місце ДТП у повіті Ковасна: відео Digi24

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