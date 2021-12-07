У Румунії на українських туристів напала ведмедиця

На півдні Румунії трапився моторошний інцидент з українськими туристами. На чоловіка та жінку напала ведмедиця. Сталося це поблизу замку Пелеш.

Інцидент стався ввечері 4 грудня. За інформацією місцевої влади, відповідний виклик надійшов до екстрених служб приблизно о 18:30.

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Рятувальники, які прибули на виклик, побачили поранених 28-річного чоловіка (мав травму руки й ноги) та 32-річну жінку (з травмованою ногою). Обоє перебували у свідомості. Українців оперативно госпіталізували.

Українські туристи поранилися самі

Пізніше мер міста Сіная уточнив, що туристи поранилися самі – звір їх не чіпав. Побачивши велику тварину, українці спробували якомога швидше втекти від нього. Вони перескакували через паркан з колючим дротом й зачепилися за нього.

Міський голова припустив, що ведмедиця налякалася через петарди, які запускала поруч компанія. Наразі тварину перемісять "в інше місце", а її малюка передадуть до центру захисту тварин.



Ведмедиця зі своїм дитинчам / Фото Prahova​

Міністерство довкілля зробило заяву

Інцидент прокоментували й у румунському Міністерстві довкілля. У відомстві не виключають, що напад могли спровокувати самі люди, коли наблизилися до ведмежати надто близько. Мовляв, напад – це звичайна реакція для матері-ведмедиці у випадку загрози для її малюка.

Станом на 2021 рік Румунія має найбільшу популяцію бурих ведмедів у всій Європі: їх там понад 6 тисяч. У пошуках їжі тварини часто приходять у міста.