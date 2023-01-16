На пляжі у Румунії знайшли двигун ракети
Джерело:Digi24
У Румунії на узбережжя хвилями винесло двигун від ракети. Таку знахідку виявили ввечері 15 січня.
Двигун від ракети знайшли на узбережжі коси вздовж лиману Разелм. У Службі надзвичайних ситуацій Добруджі прокоментували ситуацію.
Важливо Уламок ракети виявили на території Молдови після ракетної атаки Росії по Україні
У Румунії виявили двигун від ракети
Фахівці румунських служб ідентифікували об’єкт як маршовий двигун від ракети. Наразі його забрали і передали відповідним структурам міністерства оборони.
Об’єкт не становить жодної небезпеки, це компонент, який рухає ракету,
– повідомили у відділенні Служби надзвичайних ситуацій Добруджі.
Двигун від ракети у Румунії / Скриншот з відео
У Молдові в уламках ракети знайшли 80-кілограмову вибухівку
14 січня на територію Молдови знову впали уламки російської ракети. Згодом розслідувальна група знайшла в уламках ракети вибухівку. Через ризик, що бойова частина здетонує, охоронну зону на місці падіння збільшили.
Відомо, що у частині ракети міститься близько 80 кілограмів вибухової речовини. Місцевих мешканців просять не наближатися до місця подій через загрозу детонації.