У Румунії вночі оголошували тривогу: місцеві чули вибухи

Під час атаки на Україну вночі 24 липня у Румунії теж чули вибухи. У прикордонному місті Тулча оголошували повітряну тривогу.

У місті оголосили повітряну тривогу після того, як Повітряні сили Румунії зафіксували кілька дронів, що наближаються до кордону.

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У Румунії чули вибухи

Близько 02:10 сили оборони Румунії помітили кілька дронів, що наближаються до північного району повіту Тулча. Через 10 хвилин після цього Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій оголосила там повітряну тривогу.

Насправді повітряну тривогу у Тулчі оголошують щоразу, коли Росія атакує українські порти на Дунаї. Адже це зовсім близько.

Однак того вечора низка жителів міста чули вибухи. Зокрема, 10 схвильованих людей зателефонували через це до поліції.

О 03:46 в Румунії оголосили про відбій повітряної тривоги.

Тим часом моніторингові канали публікують відео з вибухами й інформацією про те, що російський дрон нібито впав у румунському селі Плауру. Воно розміщене через річку Дунай від Ізмаїла Одеської області.

Коментарів від румунської або української сторони щодо цієї інформації поки що немає.