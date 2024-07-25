"Безвідповідально та потенційно небезпечно": у НАТО стурбувалися падінням "Шахеда" в Румунії

Під час російської атаки по Україні у ніч проти 25 липня три "Шахеди" перетнули кордон Румунії, і фрагменти одного із них там таки виявили. У НАТО відреагували на цей інцидент.

У Північноатлантичному альянсі стурбувалися цим. Але заявили, що це не був "навмисний напад" на територію НАТО.

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"Дії Росії безвідповідальні"

Посадовець НАТО розповів, що на тлі останніх російських атак проти України поблизу кордонів Альянсу наразі посилені заходи моніторингу і спостереження, у тому числі – повітряне патрулювання.

Він також додав, що перетини кордону НАТО російськими безпілотниками – потенційно небезпечні. Втім, умисних дій Росії у цьому Альянс не вбачає.

Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними,

– йдеться в коментарі представника НАТО.

Додамо, що цього разу влада Румунії відреагувала на інцидент та рішуче засудила ці безвідповідальні дії росіян. Адже раніше такий інцидент уже був, але румунське керівництво заперечувало факт перетину "Шахедом" їхнього кордону.

"Пошуки інших фрагментів тривають, і всі місця, куди могли впасти безпілотники, перебували за межами житлових районів, і жодні елементи інфраструктури не були пошкоджені", – також додали у Reuters.