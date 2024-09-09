У Румунії біля кордону з Україною знову знайшли уламки "Шахеда"

У румунському повіті Тулча, що біля кордону з Україною, в понеділок, 9 вересня, знайшли уламки російського безпілотника. Варто зазначити, що це вже не перший інцидент з ворожим БпЛА в Румунії.

В ніч на 8 вересня щонайменше два російські "Шахеди" перетнули повітряний простір Румунії. Через ворожі безпілотники Бухарест був вимушений піднімати у небо F-16.

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У Румунії знайшли уламки дрона

Фахівці румунського Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча.

Зазначається, що тепер уламки передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння,

– повідомили в Міністерстві оборони.

Зазначається, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.

До слова, нещодавно російські безпілотники перетинали повітряний простір не лише Румунії. Зокрема у суботу, 7 вересня, Міністерство оборони Латвії заявило, що на сході країни впав російський дрон.