Румунські фермери заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Сірет"

Фермери у Румунії вдалися до блокування кордону. Зокрема, рух заблоковано через контрольно-пропускний пункт "Сірет".

Рух через пункт, що розташований навпроти українського КПП "Порубне", заблоковано. Ускладнення руху може виникнути з обох боків кордону.

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Причини блокування невідомі

У Держприкордонслужбі повідомили, що наразі невідомо, чому румунські фермери блокують кордон з Україною. Так само невідомо, скільки це триватиме.

Водночас у ДПСУ відзначили, що поки значної черги не сформувалося.

На виїзд з України в єЧерзі зареєстровано 825 автомобілів,

– мовиться в повідомленні.

Пропуск легковиків, пасажирських автобусів та пішоходів не блокують.

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