Румунські фермери заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Сірет"
13 січня 2024, 17:21Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Фермери у Румунії вдалися до блокування кордону. Зокрема, рух заблоковано через контрольно-пропускний пункт "Сірет".
Рух через пункт, що розташований навпроти українського КПП "Порубне", заблоковано. Ускладнення руху може виникнути з обох боків кордону.
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Причини блокування невідомі
У Держприкордонслужбі повідомили, що наразі невідомо, чому румунські фермери блокують кордон з Україною. Так само невідомо, скільки це триватиме.
Водночас у ДПСУ відзначили, що поки значної черги не сформувалося.
На виїзд з України в єЧерзі зареєстровано 825 автомобілів,
– мовиться в повідомленні.
Пропуск легковиків, пасажирських автобусів та пішоходів не блокують.
Польська влада заборонила акції на українському кордоні
- Блокада українського кордону польськими перевізниками та фермерами завдала Україні великих збитків. Місцева влада пішла на крок, який повинен унеможливити такий розвиток подій у майбутньому. Пункт пропуску "Медика – Шегині" блокували чи не найчастіше. Місцева влада повідомила, що дозволу на проведення акції не давала. Ба навіть більше – тепер є документ, який не дозволяє проводити такі дії.
- Польські перевізники хотіли блокувати рух вантажівок з України у період з 15 січня по 15 березня. Дозволу вони не отримали, тому пункт пропуску повинен залишитися відкритим для фур.
- Прихильники ультраправого політика Рафала Меклера, який представляє протестувальників, хочуть ігнорувати заборону влади та почати блокаду без дозволу. Сам Меклер поки що боїться робити такі категоричні заяви.