У мережі поширюють відео "руху румунських військ до кордону з Молдовою": що кажуть у Бухаресті

У мережі активно поширюють відео того, як румунські війська начебто рухаються до кордону з Молдовою. Офіційний Бухарест дані спростовує.

У Міноборони Румунії наголосили, що відео, яке поширюють, – частина кампанії фейкових новин. Кремль розпочав її після 24 лютого.

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Нагадуємо всім, що правдивість такої сенсаційної та панічної інформації найкраще перевірити за допомогою офіційних джерел,

– мовиться у повідомленні.

Санду запросила Байдена в Молдову

Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Українська розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову".

На тлі новин про те, що Росія планує переворот у Молдові, президентка країни Майя Санду запросила Джо Байдена до країни. Санду розповіла президенту США, що молдавани хочуть залишатися частиною вільного світу. Вони хочуть жити безпечно та втілити свою мрію про вступ до ЄС.