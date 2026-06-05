У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон: район оточили, влада підняла тривогу

У румунському порту Констанца вранці 5 червня стався вибух морського безпілотника. Після інциденту влада активувала Червоний план втручання та повністю ізолювала район біля нафтового термінала.

Походження дрона наразі встановлюють, а керівництво країни вже поінформували про ситуацію. Про це повідомляє Digi24.

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Що відомо про вибух?

Тривогу в одному з найбільших портів Чорного моря оголосили після повідомлень про вибух морського безпілотника поблизу причалів №77 – 78 у порту Констанца.

За даними румунських медіа, об'єкт виявили ще близько 05:00 ранку. Він перебував неподалік нафтового термінала Oil Terminal та бази Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM).

Після отримання сигналу на місце прибули підрозділи поліції, жандармерії, рятувальники та інші екстрені служби. Територію негайно оточили, а доступ сторонніх осіб до району інциденту обмежили. Влада активувала Червоний план втручання – спеціальний протокол реагування на надзвичайні події підвищеної небезпеки. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Згодом румунські ЗМІ повідомили, що вибух міг статися на борту морського безпілотника з десятками кілограмів вибухівки. Попередні дані свідчать, що апарат може бути українського походження, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також невідомо, яким чином безпілотник опинився безпосередньо на території порту Констанца. Повідомляється, що вибух не був контрольованим і стався до проведення будь-яких робіт зі знешкодження об'єкта.

Через резонансність події про інцидент уже доповіли прем'єр-міністру Румунії. Також інформацію отримав президент країни Нікушор Дан, який у цей час прямував до Чорногорії для участі у саміті ЄС – Західні Балкани. Міністерство внутрішніх справ Румунії анонсувало спеціальний брифінг, під час якого мають повідомити нові подробиці розслідування.