​​"Рускій медійний корабль": чи бувають проросійські пропагандисти колишніми

Боротися з Росією, залишаючи в ефірі російських та проросійських медійників, – безглуздя.

Свідомий вибір

Якщо хтось думає, що всі ці наші мікроцефальні "соловйови" – влащенки, полуєви, голованови, назарови, панченки та інші – раптом змінилися чи змінили свій світогляд, мушу вас розчарувати.

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Люди, які під час війни роками тягнули до ефірів та зализували до блиску реєстрових радянських пропагандистів, блогерів-педофілів, донбаських колаборанів і просто штатних агентів ФСБ, чудово знали, що вони роблять, себто – робили це умисно.

Агенти залишаються на місцях

Навіть зараз вони роблять усе, щоб залишити Україну в російському дискурсі, саме тому на наших екранах стільки росіян, які наполегливо впарюють ідеологеми про "Россия хорошая, Путин плохой", "братоубиственную войну" та інший сурковський тухляк.

І що збирається робити з медійним "русским кораблем" Нацрада – на третьому місяці повномасштабної війни – невідомо.

Судячи з усього, нічого не збирається. Це ж вам не телеканалам за матюки штрафи виписувати, тут напружитись треба.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: