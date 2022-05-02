Руську Лозову таки повернули під контроль України: попри загострення та втрати

Збройні Сили України вигнали російських окупантів з села Руська Лозова на Харківщині. Раніше у населеному пункті трапилося загострення.

У населеному пункті більше немає ворожого війська

Про те, що село звільнили від російських окупантів, стало відомо 29 квітня. Однак ще кілька днів там тривали бої.

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2 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Руська Лозова нарешті під контролем України.

Руську Лозову все-таки повернули під наш контроль, попри загострення та втрати,

– зазначила вона.

Операція з деокупації населених пунктів відбувалася під наглядом командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського. Нашим бійцям також вдалося прогнати окупантів з Верхньої Роганки, Слобідського, Прелесного та інших сіл.

Руська Лозова була під російською окупацією: що відомо

За словами журналіста Дениса Казанського, Руська Лозова – стратегічно важливий населений пункт. Адже через нього пролягає автомобільна траса Харків – Бєлгород. Крім того, саме з цього села російські військові прицільно стріляли по житлових районах та інфраструктурі Харкова.

Після звільнення села Дергачівська міська рада опублікувала фотографії руйнувань, яких завдала путінська армія. Так, окупанти потрощили магазини, храм, житлові будинки та дороги. Обласна прокуратура вже опитує місцевих мешканців, які були в Руській Лозовій під час окупації. Згодом правоохоронці використають ці свідчення, щоб притягнути російських військових до відповідальності за їхні злочини.

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