На Донеччині через влучання FPV-дрона загинув Руслан Енвальт: у нього залишилися двоє дітей

У Донецькій області під час виконання бойового завдання поблизу загинув 39-річний солдат Енвальт Руслан Станіславович, родом з Дніпропетровської області.

Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов у фейсбуці.

Що відомо про бійця?

За даними місцевої влади, Руслан Енвальт народився 7 липня 1986 року в Кам'янському. У 2005 році закінчив ПТУ №24. Потім тривалий час працював водієм на АТЦ. У жовтні 2025 року чоловік долучився до ЗСУ.

На жаль, 15 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Донецької області захисник загинув через влучання FPV-дрону. У нього залишилися дружина, донька та син.

Від імені всієї громади, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника,

– ідеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Руслана Енвальта. Вічна пам'ять Герою!