На Донеччині через влучання FPV-дрона загинув Руслан Енвальт: у нього залишилися двоє дітей
- У Донецькій області загинув 39-річний солдат Руслан Енвальт з Кам'янського.
- Це сталося через влучання FPV-дрона, у нього залишилися дружина, донька та син.
У Донецькій області під час виконання бойового завдання поблизу загинув 39-річний солдат Енвальт Руслан Станіславович, родом з Дніпропетровської області.
Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов у фейсбуці.
Що відомо про бійця?
За даними місцевої влади, Руслан Енвальт народився 7 липня 1986 року в Кам'янському. У 2005 році закінчив ПТУ №24. Потім тривалий час працював водієм на АТЦ. У жовтні 2025 року чоловік долучився до ЗСУ.
На жаль, 15 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Донецької області захисник загинув через влучання FPV-дрону. У нього залишилися дружина, донька та син.
Від імені всієї громади, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника,
– ідеться у повідомленні.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Руслана Енвальта. Вічна пам'ять Герою!