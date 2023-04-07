Руслан Кравченко очолить Київську ОВА: що про нього відомо

Кабінет Міністрів 7 квітня погодив призначення нового голови Київської ОВА. Ним стане Руслан Кравченко, який раніше працював у військовій прокуратурі.

Що відомо про особисте життя та кар'єру Руслана Кравченка – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кар'єра Руслана Кравченка

Руслан Кравченко раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. Потім був керівником Бучанської окружної прокуратури. Її він очолював із 15 березня 2021 року. Руслан Кравченко також нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022 року).

Скандал з приватизацією службової квартири

У 2023 році Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро. Комісія з відбору кандидатів до НАБУ визнала Кравченка недоброчесним. Чому так сталося – кандидат не розуміє, адже жодних пояснень йому не надали. У Комісії було декілька питань до кандидата. Зокрема, у 2019 році Кравченко приватизував службову квартиру, а потім дуже швидко її продав.

Ви приватизували службову квартиру і продали її за 816 тисяч гривень. Водночас ви одружилися, і ваша дружина вже на той час володіла квартирою у Києві. Тобто, на момент приватизації службового житла ваша родина не потребувала поліпшення житлових умов,

– зазначив голова Комісії.

Натомість Кравченко сказав, що був у черзі на квартиру з 2015 року. Він наголосив, що коли отримав квартиру, свого майна не мав.

"Потім ухвалили рішення про переведення квартири зі службового статусу у загальний статус. Після чого з'явилася можливість використати право на приватизацію. Я використав своє законне право. У дружини було своє майно, але я на її квартиру не маю ніякого права", – пояснив Кравченко.

Особисте життя та статки

Раніше Київську ОВА очолював Олексій Кулеба. Президент звільнив його із посади у січні. Тоді Кулебу призначили на нову посаду – заступника голови Офісу Президента України.

У декларації Кравченка за 2021 рік зазначено, що він та його дружина Олена Шкорбанець, яка працює керівницею відділу перекладів в Офісі Генпрокурора, разом мають 53 тисячі доларів готівкою.