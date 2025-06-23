"Замість бюрократії – дії та рішення": Кравченко розповів про пріоритети на посаді генпрокурора

Верховна Рада 17 червня підтримала кандидатуру Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора. Його запропонував президент Зеленський. Під час виступу у парламенті Кравченко окреслив свої головні завдання: відновити довіру до прокуратури, гарантувати невідворотність покарання та не допустити тиску на прокурорів.

Кравченко офіційно розпочав роботу на посаді Генерального прокурора без церемоній і урочистостей. За його словами, таке рішення було ухвалене спільно з президентом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на фейсбук Руслана Кравченка.

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Нові правила в прокуратурі "без церемоній і формальностей"

Початок роботи Руслана Кравченка не супроводжувався традиційною церемонією представлення. За його словами, таке рішення було спільним з президентом Зеленським – замість "бюрократичного ритуалу" нова команда прокуратури обрала дії.

Ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок. Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність,

– заявив Кравченко.

Він підкреслив, що Генпрокуратура має зміцнити собі головну роль координатора у сфері кримінальної юстиції та дій силових структур. Ключовими пріоритетами він назвав боротьбу з корупцією, особистий контроль за розслідуваннями, захист бізнесу та жорстку реакцію на будь-які злочини, зокрема щодо дітей і національної безпеки.

Під час розгляду його призначення у Верховній Раді Кравченко чітко окреслив свої принципи:

Я не допущу тиску на прокурорів — ні кулуарно, ні публічно. І щодо мене – забудьте про тиск. Я не гнусь і не ламаюсь,

– зазначив гепрокурор.

Він також наголосив, що під час війни недопустима конкуренція між силовими структурами – усі мають працювати спільно, задля безпеки держави та справедливого правосуддя. Кравченко пообіцяв зібрати якісні докази для Міжнародного кримінального суду щодо злочинів Росії та забезпечити покарання кожному винному.

У відповідь на запитання депутатів про терміни реалізації своїх планів, Кравченко заявив, що для втілення ініціатив йому потрібно від трьох до шести місяців – за умови повної підтримки з боку Верховної Ради.

Що відомо про генпрокурора Кравченка

Руслану Кравченку – 35 років. Він народився у Сєвєродонецьку Луганської області. У нього понад 11 років прокурорського стажу, зокрема вів справи щодо Віктора Януковича. У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. Після початку повномасштабного вторгнення Кравченко фіксував військові злочини Росії у Бучі, а з квітня 2023 року до грудня 2024 року очолював Київську ОДА. У грудні 2024 року був призначений головою Державної податкової служби України.