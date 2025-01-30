"Якби зі мною щось сталося": що відомо про тривожний допис на сторінці Марцінківа

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у соцмережах опублікував неоднозначне повідомлення. У ньому він зазначив, що у разі непередбачених обставин його повноваження перейдуть до секретаря міської ради Віктора Синишина.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Руслана Марцінківа у Facebook.

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Що відомо про допис на сторінці мера Франківська

На сторінці Марцінківа з'явився допис, в якому він зазначив, що якби із ним щось трапилося, він довіряє секретарю міської ради Віктору Синишину.

Просто хочу сказати: ніколи не прогинався ні під кого. А хто має свою думку, того не люблять. Тому у разі, якби зі мною щось сталося (фізично чи по-іншому), знайте – довіряю секретарю міської ради Віктору Синишину. Це – порядна і відповідальна людина, яка згідно з законом має право виконувати обов'язки управління громадою,

– йдеться у повідомленні.

Журналісти 24 Каналу намагалися зв'язатися із Русланом Марцінківим, втім, на телефонні дзвінки він не відповідає.

Що заявили у пресслужбі Руслана Марцінківа

Начальниця відділу патронатної служби міськвиконкому Ольга Гоянюк заявила 24 Каналу, що оскільки це особиста сторінка міського голови, вона не може коментувати ситуацію.

Під дописом на особистій сторінці Руслана Марцінківа з'явилося чимало коментарів із словами підтримки. Зокрема, допис прокоментували народний депутат Ігор Фріс, депутат Івано-Франківської обласної ради, військовослужбовець батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Михайло Іваночко та донька мовознавиці Ірини Фаріон, Софія Семчишин.

Коментарі під дописом Руслана Марцінківа / Скриншот