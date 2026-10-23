У Японії загорівся український "Руслан"
Український вантажний літак Ан-124 "Руслан" спалахнув у японському аеропорту Тюбу. Інцидент стався під час посадки 22 жовтня близько 19:20.
Злітно-посадкова смуга аеропорту в Токонамі, префектура Айті, була закрита на 15 хвилин, але наразі робота аеропорту нормалізувалася. Про це повідомляє NHK.
Що відомо про інцидент з "Русланом"
Авіадиспетчери помітили ознаки займання вантажного літака, що приземлився в міжнародному аеропорту Тюбу.
Пожежа була швидко загашена, і вантажний літак вирулив на стоянку. Злітно-посадкову смугу оглянули місцеві екстрені служби, після чого робота аеропорту відновилася у звичайному режимі.
Інформація про можливі пошкодження повітряного судна та постраждалих відсутня. Не повідомляють і про те, який вантаж перевозив "Руслан", та про причини загоряння.
Нагадаємо, що Ан-124 "Руслан" – один із найбільших вантажних літаків у світі, його розробило київське конструкторське бюро Антонова.
Після початку повномасштабного російського вторгнення авіакомпанія перенесла основну операційну базу до німецького аеропорту Лейпциг/Галле.
А у серпні 2026 року один із літаків компанії став об'єктом спроби російської диверсії в цьому аеропорту. Тоді FPV-дрон із вибухівкою врізався в крило Ан-124, але вибуховий пристрій не здетонував.