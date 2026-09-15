Захищав Україну 12 років: на фронті загинув командир екіпажу БпЛА Руслан Золотарь

У бою проти російської окупаційної армії загинув український військовослужбовець із Тернопільської області Руслан Золотар. Захисник присвятив обороні України 12 років та поліг під час виконання бойового завдання на Дніпропетровському напрямку.

Про це повідомили в Трибухівській об'єднаній територіальній громаді.

Що відомо про військовослужбовця, який віддав своє життя за Україну?

Руслан Золотарь служив у складі 59-ї окремої механізованої бригади. Чоловік виконував завдання на посаді командира 5-го екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 2-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Бойовий шлях Руслана Золотаря розпочався під час антитерористичної операції, коли його мобілізували до лав Збройних Сил України. У 2014 – 2015 роках захисник брав безпосередню участь в обороні Дебальцевого в Донецькій області.

З перших днів повномасштабного вторгнення воїн знову став на захист рідної землі. Він брав участь у триманні оборони Миколаєва, після чого виконував складні бойові завдання на Донецькому напрямку.

Життя захисника обірвалося 11 вересня 2026 року під час виконання чергового завдання.

Позаду залишився дуже важкий бойовий шлях – 12 років служби, боротьби та захисту України. Свій останній бій Руслан Євгенович провів на Дніпропетровському напрямку, в районі населеного пункту Чугуєве Синельниківського району Дніпропетровської області,

– йдеться в офіційній заяві громади.

Смерть бійця стала непоправною втратою для його родини, друзів, побратимів та всієї громади. У захисника залишилися дружина та діти.

Вони загинули за Україну

Роман Фенін із Тлумацької громади на Івано-Франківщині загинув 12 березня під час виконання бойового завдання поблизу Великомихайлівки на Дніпропетровщині. Воїн служив у 425 окремому штурмовому полку "Скеля".

10 вересня у Новоархангельській громаді Кіровоградської області попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Мельником. Захисник вважався зниклим безвісти з 30 травня 2024 року, однак згодом його загибель офіційно підтвердили – воїн загинув у боях біля селища Очеретине.