Детектива, який розслідував справу Татарова, виключили з конкурсу директора НАБУ, – "Схеми"

Комісія виключила з конкурсу на посаду директора НАБУ кандидата Руслана Габрієляна. Причина полягала в тому, що в останнього немає 5-річного керівного досвіду.

За даними журналістів, таке рішення 6 лютого одностайно ухвалили всі шестеро членів комісії. Габрієлян є детективом-військовим, який розслідував справу щодо Олега Татарова.

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Руслан Габрієлян обіймав 2-ге місце у рейтингу конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Та через брак 5-річного керівного досвіду його виключили з конкурсу.

6 лютого на розгляд комісії було винесено питання щодо невідповідності кандидата вимозі закону України "Про НАБУ" щодо його 5-річного керівного досвіду – це сталося в розпал конкурсу, коли кандидат вже успішно склав тести на законодавство та логічні задачі та посів друге місце у рейтингу із 22-х фіналістів,

– мовиться в повідомленні.

Пояснив позицію на прохання конкурсної комісії Офіс генпрокурора. Там заявили, що не вважають керівною одну з посад, яку вказав у автобіографії Габрієлян. Мовиться про посаду прокурора відділу прокуратури Південного регіону України.

Сам Руслан Габрієлян не погоджується з цим рішенням. За його словами, згідно з його функціональними обов'язками, за ним закріплювалися дві прокуратури:

Дніпропетровська;

Запорізька.

Я здійснював керівництво у підпорядкованих прокуратурах гарнізонів. Проводив перевірки, надавав фахову допомогу з питань протидії корупції у воєнній сфері. Це все записано в відповідному документі, на який я посилався, коли розписував, що це є керівний стаж,

– заявив Габрієлян.

Він також сказав, що дуже засмучений через припинення участі, проте оскаржувати рішення не буде. Проте детектив-військовий звернувся до конкурсної комісії з проханням звернутись до прокуратури Південного регіону та витребувати повну письмову відповідь щодо його керівного стажу.

У відповідь на прохання Габрієляна, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко, який є головою комісії, сказав, що, на його думку, "у комісії наявна вся інформація".

За даними Офісу генпрокурора, у конкурсі беруть участь щонайменше двоє кандидатів: начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Бєлоусов (в рейтингу на 20-му місці) та прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ОГП Олег Опішняк (в рейтингу – на 16-му місці). На першому місці – Руслан Кравченко, який є керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області. Станом на 7 лютого у конкурсі на посаду директора НАБУ брав участь 21 кандидат.

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