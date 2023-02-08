Детектива, який розслідував справу Татарова, виключили з конкурсу директора НАБУ, – "Схеми"
Джерело:"Схеми"
Комісія виключила з конкурсу на посаду директора НАБУ кандидата Руслана Габрієляна. Причина полягала в тому, що в останнього немає 5-річного керівного досвіду.
За даними журналістів, таке рішення 6 лютого одностайно ухвалили всі шестеро членів комісії. Габрієлян є детективом-військовим, який розслідував справу щодо Олега Татарова.
Зауважте Зеленський анонсував призначення директора НАБУ
Що відомо про виключення Габрієляна з відбору
Руслан Габрієлян обіймав 2-ге місце у рейтингу конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Та через брак 5-річного керівного досвіду його виключили з конкурсу.
6 лютого на розгляд комісії було винесено питання щодо невідповідності кандидата вимозі закону України "Про НАБУ" щодо його 5-річного керівного досвіду – це сталося в розпал конкурсу, коли кандидат вже успішно склав тести на законодавство та логічні задачі та посів друге місце у рейтингу із 22-х фіналістів,
– мовиться в повідомленні.
Пояснив позицію на прохання конкурсної комісії Офіс генпрокурора. Там заявили, що не вважають керівною одну з посад, яку вказав у автобіографії Габрієлян. Мовиться про посаду прокурора відділу прокуратури Південного регіону України.
Сам Руслан Габрієлян не погоджується з цим рішенням. За його словами, згідно з його функціональними обов'язками, за ним закріплювалися дві прокуратури:
- Дніпропетровська;
- Запорізька.
Я здійснював керівництво у підпорядкованих прокуратурах гарнізонів. Проводив перевірки, надавав фахову допомогу з питань протидії корупції у воєнній сфері. Це все записано в відповідному документі, на який я посилався, коли розписував, що це є керівний стаж,
– заявив Габрієлян.
Він також сказав, що дуже засмучений через припинення участі, проте оскаржувати рішення не буде. Проте детектив-військовий звернувся до конкурсної комісії з проханням звернутись до прокуратури Південного регіону та витребувати повну письмову відповідь щодо його керівного стажу.
У відповідь на прохання Габрієляна, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко, який є головою комісії, сказав, що, на його думку, "у комісії наявна вся інформація".
Що відомо про Габрієляна та справу Татарова
- Мовиться про справу щодо розтрати під час будівництва квартир для Нацгвардії, у якій фігурував Татаров. У грудні 2020 року йому повідомили про підозру у причетності до хабарництва.
- Згодом в Офісі Президента висловили сумнів у тому, що заступникові голови ОП Олегові Татарову повідомили про підозру легітимним чином. За даними NV, Татаров уникав підозри, тож її залишили за місцем його роботи, передавши до канцелярії ОП.
- У НАБУ пояснювали, що вказана особа може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 мільйоном гривень Національної гвардії України.
- Цією справою займався і Руслан Габрієлян, який був у групі детективів НАБУ. Після повномасштабного вторгнення, детектива добровільно мобілізували.