Росія лишає випалену землю: Зеленський звернувся до українців після поїздки в Бахмут

Президент Володимир Зеленський побував на Донбасі, де зустрівся з українськими воїнами. Глава держави підтримав наших військових та нагородив їх.

Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення до українців, інформує 24 канал. За словами глави держави, він повернувся "з нашої Бахмутської фортеці". Саме так він описав поїздку в Бахмут.

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Зеленський поділився враженнями від поїздки на Донбас

Він підкреслив, що на Донеччині подякував усім українським воїнам, які не тільки обороняють Бахмут і Донбас, але й усю Україну. Президент розповів, що на шляху до передової проїхав Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку.

Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас – для всіх українців і для всього українського, ба більше – для всього й усіх, хто береже в собі людяність,

– сказав він.

Звернення Зеленського до українців: відео

Зеленський звернув увагу на кривавий та жорстокий наступ Росії та те, що після себе лишають окупанти в місцях, куди заносять свій прапор.

"Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни й могили – це так званий "русский мир". Саме це зупиняють наші герої", – заявив президент.

Він додав, що саме це виганяють з України наші воїни, "крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти".

І щоб цей рух був, щоб був наш кордон, щоб ми повертали український прапор містам і селам на Півдні і Сході нашої держави, є Бахмут, є фортеця, є наші героїчні оборонці,

– сказав Зеленський.

Зеленський запустив хештег #ФортецяБахмут

Глава держави підкреслив, що кожен день, який наші воїни вистояли в Бахмуті, відбиваючи атаки Росії, – це життя для України. Зеленський запустив хештег #ФортецяБахмут

"Я дякую всім нашим воїнам, які захищають #фортецюбахмут! Дякую всім мамам і татам, дружинам і дітям наших героїв, які рятують Україну саме там! І я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів…", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна робитиме все можливе й неможливе, щоб у наших воїнів було все необхідне для перемог.

Для тих результатів, яких очікують усі українці. Яких очікують усі наші міста й села на лінії фронту. Це Мар'їнка, це Вугледар, це Торецьк, це Соледар, Кліщіївка... Це наша Луганщина, це наш Південь України, це наш Крим. Україна нічого свого не залишатиме ворогу,

– запевнив він.

Президент заявив про важливий тиждень

Володимир Зеленський сказав, що цей тиждень надзвичайно важливий для України "для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік".

"Щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на всіх ділянках нашого з вами кордону – кордону України", – сказав він.

Президент розповів, що українські бійці дали йому український прапор "і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів".

"Обов'язково ми це зробимо. Ми обов'язково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку!", – резюмував Зеленський.