"Русскій мір" – це сучасне варварство
Джерело:фейсбук Антона Колумбета
Політика умиротворення агресорів не працює ніколи, ніде і ні з ким. Європейський беззубий peacebuilding годиться для конференцій та грантових програм – сувора реальність жорстка та невблаганна.
"Русскій мір" – це сучасне варварство, головним завданням якого є руйнація, деструктив та хаос. Те, що зараз відбувається на білорусько-польському кордоні, – по суті продовження гібридної російської агресії.
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Висновки мають робити європейські ж виборці, які продовжують надавати мандат народної довіри тим, хто в тому числі заграє з Росією. Якщо їм вистачить розуму – висновки будуть зроблені до наслідків. Якщо ні – то вже після катастрофи.
Для України ж взагалі будь-яка співпраця з проросійськими партіями має стати остаточним клеймом вічної ганьби та презирства для будь-яких людей з амбіціями політиків. Вступив в зносини з агентами ворожого впливу – ти назавжди мерзотник і зрадник.
Ситуація на білорусько-польському кордоні – продовження агресії РФ / Фото "Народная воля"
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Ті ж, хто виправдовують подібне, в корчах видумуючи "політичну доцільність", – є людиноподібними рабами, яких необхідно лікувати електрічєством.