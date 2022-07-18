Чому росіян дратують чорнобривці й огірочки українців

Почитала-послухала цілі пласти російських інтелектуалів. Геополітиків, військових філософів тощо. Переказувати тези і прізвища не буду, але суть ось в чому: жити в г*мні – це істінно русскій логос, особая поезія.

Антологія "русского міра"

Десь там же в коментах знайшла: лєгко любіть мать, єслі она чістєнькая і трєзвая. Но істинная любовь – ето когда любішь єйо забльованную, голую, валяющуюся в канавє.

Актуальне На жаль, Вінниць у нас буде ще не одна і не дві

Українська практичність, хазяйновитість і приземленість викликає в них фізичну відразу, ненависть і напади бурхливої ксенофобії. Їх дратує українство як лайфстайл – з усіма цими чорнобривцями і огірочками. Чистота їх і в Європах з Америками підбішує, але під боком сприймається як виклик. Росіяни не розуміють, чому люди зі спільного, як вони думають, ментального простору не хочуть любити брудну, забльовану і забухану. Как же так, доколє? Прєдатєлі…

Ідеальний російський світ – це щось середнє між "Днем опричника" і "москвою-петушки". Тереми, церковні бані-цибулини, сарафани, кокошники, денатурат, одеколон, канави, продавщіца помочілась за бочкой с квасом, за туманом совсєм нє відно водокачку. Десь горлає бородатий піп "Господу помолімсьоооо", а мєнт вибиває кийком зойки з якогось тінейджера із зеленим волоссям: "Мама я не зігую, нє звоні в поліцию, я нє оппозіция".

Про головне "Собачий вальс" путіна та лукашенка: чому неможливі переговори з росією

Війна – це "мир", чужі смерті – це життя

Без війни, кровушкі русскому чєловєку неможливо підтримувати необхідний рівень голож*пості, бездоріжжя і п'янства.

Наші уявлення про те, що зникнення Zara і McDonald’s їх засмутить, інфляція збентежить, а неможливість вставити в зуби нормальні пломби обурить, в корені неправильні. Їм може й дискомфортно, але ж як круто, що середній клас житиме як плебс.

Словом, війна – легальний спосіб деградувати у способі життя. Більше бухати, більше чисто російської хтоні, детально оспіваної їхньою класикою. Без війни настане момент, коли з'явиться питання: чому ресурсно багата країна так жахливо живе? Без війни російське дегродство – це просто дегродство і лінь жити по-людськи. З війною – це боротьба з фошизмом, во імя которой вєсь народ назло Амєрикам і Європам сере повз унітаз.

Важливе – як російському бидлу пояснюють відсутність перемог: дивіться відео