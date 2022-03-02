"Русского міра" нема, це – нацистська ідеологія маніяків у головах керівництва Росії, – Резніков

Про це на своїй фесбук-сторінці заявив Міністр оборони України Резніков Олексій. Він зазначив, що за 147 годин оборони характер подій змінюється – ворог все частіше атакує мирне населення.

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Що про "русскій мір" говорить Міністр оборони України

Це зайвий доказ того, що ніякого "русского мира" не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії,

– йдеться у новому зведені Резінкова.

"А є українські громадяни, які розмовляють різними мовами, ходять до різних церков і молитовних будинків, разом чинять героїчний опір російським окупантам. І ми обов’язково переможемо!", – додав він.



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