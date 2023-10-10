"Південно-східний напрям – дорога в Крим": міністр оборони Умєров відвідав передову

Міністр оборони Рустем Умєров відвідав бойові бригади у складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Саме вони боронять нашу державу на південному-східному напрямку.

Зокрема, міністр заслухав керівників щодо проблемних питань української армії на цій ділянці фронту. Триває просування на Таврійському напрямку.

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Візит Умєрова до бійців

Міністр оборони Рустем Умєров побував на місці базування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Там міністр заслухав генерала Олександра Тарнавського, з яким визначив проблемні питання та шляхи їх вирішення. Окремою темою стала розмова з командуванням бригад 10-го армійського щодо пріорітетів в постачанні озброєння та військової техніки.

Також Умєров ознайомився з особливостями організації бойового управління на командному пункті оперативного угруповування військ "Запоріжжя". Згадали в обговоренні також й інші важливі питання, такі як протиповітряна оборона, безпілотні авіаційні комплекси, РЕБ

Кожного дня наші військові наближають неминучу деокупацію Криму та всіх окупованих територій. Ціною важких втрат та жертв. Вдячні кожному та кожній. Разом до перемоги,

– зазначив Рустем Умєров.

У ході зустрічі з особовим складом на фронті, Рустем Умєров також нагородив військових, які проявили себе в боях з ворогом.

Перебування Умєрова на Таврійському напрямку / Міноборони

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