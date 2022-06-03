Руїни будинків у Маріуполі стали могилами для цілих сімей

У Маріуполі продовжують виявляти жахи, які накоїли там росіяни. Могили там видно по всьому місту, масові поховання та гуманітарна катастрофа.

Блогер Денис Казанський розповів нову мотрошну історію з Маріуполя. Ціла сім'я там загинула ще в березні місяці, коли місто нещадно бомбили.

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Пам'ятна табличка в руїнах

У Маріуполі знищили майже весь житловий фонд та інфраструктуру. Руїни будинків стали могилами цілих сімей.

Казанський показав фото, на якому пам'ятну табличку встромили просто в купу руїн. На ній пише, що тут похована родина Рослових.

Очевидно, що це може бути батько, мати та двоє їхніх дітей. Батькам по 47 років. Одній дитині 14 років, іншій – 11. На табличці пише, що всі вони загинули в один день – 17 березня 2022 року.



Похована родина під завалами у Маріуполі / Фото з телеграму Дениса Казанського

Що відбувається у Маріуполі

Радник міського голови Петро Андрющенко інформує про ситуацію в місті. Російські окупанти там продовжують принижувати людей та чинять звірства й безкарність. Наприклад, через власну неспроможність російські військові влаштовують сміттєзвалища безпосередньо у дворах багатоповерхівок Маріуполя. Андрющенко попередив, що внаслідок цього вже найближчим часом у місті може спалахнути епідемія.

Також Андрющенко розповідав, що в місті виявили черговий могильник. У нього було поховано близько 70 тіл. Завали міста там зараз розбирають російські працівники надзвичайної служби. Під час розбору вони знайшли цей могильник по вулиці Куїнджі, на території колишнього заводу "Октябрь". Причина гибелі людей – їх завалило уламками будівлі після обстрілу.

У місті також проблема з продуктами та питною водою. Загарбники намагались відновити подачу води, але в результаті вона потекла вулицями міста. Мешканці Маріуполя вимушені займатися вкрай важкою працею, аби хоча б якось поїсти. Також вирують епідеміологічні захворювання. Гуманітарної допомоги російські окупанти не дають, або ж її на всіх не вистачає. Ті, кому щось перепаде отримують прострочені продукти в мінімальній кількості.

Як виглядає Маріуполь зараз: дивіться відео