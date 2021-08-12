Руйнівні повені в Туреччині: багатоповерхівка розвалилась та пішла під воду – жахливе відео

12 серпня 2021 , 13:23
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Джерело:

DAILY SABAH

Туреччину накрило нове стихійне лихо – сильні зливи, які спричинили повені. У провінції Кастамону 12 серпня звалився 8-поверховий будинок.

Так, 8-поверховий будинок за мить просто впав. На відео, які публікують очевидці, видно зруйновані частини будинку. Все "стоїть" у воді.

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Відомо, що у Кастамону вже загинули 5 людей. Ще одна особа зникла безвісти. Щоправда, невідомо, чи люди перебували у зруйнованому будинку.

Що відбувається в Туреччині

  • Повені накрили північний чорноморський регіон. Крім Кастамону, негода вирує у Бартині та Синопі.
  • Стихія перетворила вулиці на ріки з металобрухту та автівок і обвалила будинки. Наприклад, частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк, завалилася. Це сталось, коли бульдозери пробиралися через паводкові води, аби врятувати 20 людей, які опинилися в пастці.
  • Люди не могли вийти зі своїх будинків та авто через повінь. Також спостерігалися зсуви.
  • Жителі понад 200 населених пунктів залишились без електрики.

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Автор: Ольга Музика