Руйнівні повені в Туреччині: багатоповерхівка розвалилась та пішла під воду – жахливе відео
12 серпня 2021 , 13:23Читать новость на русском
Джерело:DAILY SABAH
Туреччину накрило нове стихійне лихо – сильні зливи, які спричинили повені. У провінції Кастамону 12 серпня звалився 8-поверховий будинок.
Так, 8-поверховий будинок за мить просто впав. На відео, які публікують очевидці, видно зруйновані частини будинку. Все "стоїть" у воді.
Важливо Повінь у Туреччині перетворила вулиці на ріки з металобрухту та автівок: є жертва – відео
Відомо, що у Кастамону вже загинули 5 людей. Ще одна особа зникла безвісти. Щоправда, невідомо, чи люди перебували у зруйнованому будинку.
Що відбувається в Туреччині
- Повені накрили північний чорноморський регіон. Крім Кастамону, негода вирує у Бартині та Синопі.
- Стихія перетворила вулиці на ріки з металобрухту та автівок і обвалила будинки. Наприклад, частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк, завалилася. Це сталось, коли бульдозери пробиралися через паводкові води, аби врятувати 20 людей, які опинилися в пастці.
- Люди не могли вийти зі своїх будинків та авто через повінь. Також спостерігалися зсуви.
- Жителі понад 200 населених пунктів залишились без електрики.
Попереднє лихо у Туреччині
- Наприкінці липня країна боролась із масштабними лісовими пожежами. Вогонь охопив низку популярних курортів, туристи навіть ночували на пляжах.
- Станом на 10 серпня екстреним службам вдалося взяти під контроль майже всі осередки загоряння. У пожежах загинули 8 людей.