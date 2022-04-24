Руйнування Чернігова, багато трофеїв та знищених росіян: відеодайджест 60-го дня війни
24 квітня 2022 , 23:26Читать новость на русском
Джерело:Гентштаб ЗСУ
Україна мужньо та стійко протистоїть росіянам вже 60-й день. Наші героїчні захисники тримають оборону та завдають ворогу серйозних втрат.
Протистояння України російським окупантам триває. Ворог не збирається зупиняти війни та продовжує наступи та бомбардування.
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Відеодайджест 60-го дня війни
Генеральний штаб ЗСУ підбив підсумки 60-го дня війни проти російських окупантів. Багато трофеїв, вдалі удари по окупантах – цей день був багатим на події.
Дайджест 60-го дня війни: відео
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