Як руйнування Кримського мосту вплине на хід війни, чи допоможе росіянам "захист"

Кирило Буданов розповів, що Україні звісно ж знає, як Росія охороняє Кримський міст. За словами очільника української розвідки, ситуація така, що багато представників окупаційної "влади" вивезли родини з Криму і не повернули їх на півострів.

Кирило Буданов у інтерв'ю "Радіо Свобода" пояснив, що деякі окупанти були змушені повернути найближчих членів родини в Крим з політичних міркувань та під певним тиском. Генерал-майор пояснив, чи допоможе Росії затоплення суден, димові завіси, бонові загородження біля Кримського мосту для нібито його порятунку, пише 24 Канал.

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Зрештою, чим більше буде символічних ударів по них (росіянах в Криму – 24 канал), тим швидше вони покинуть територію тимчасово окупованої автономної республіки Крим,

– зауважив Буданов.

За словами очільника розвідки, з кінця осені 2022 року працівники так званого кримського ФСБ масово будь-якими способами почали намагатись перевестись кудись в Росію. Вони використовували хабарі, домовленості, погоджувались на нижчі посади. Так в Росію перевелась щонайменше половина представників російського ФСБ. Натомість Аксьонов та Константінов – жертви обставин.

Кирило Буданов розповів, що СБУ оприлюднило інформацію про удари по Кримському мосту з певною метою.

"Я, можливо, щось і знаю про це. Якщо вони так зробили, значить у них є певний задум і вони розуміють, для чого вони так зробили. Якийсь посил вони комусь хочуть дати", – пояснив Буданов.

Буданов пояснив нещодавню атаку по Кримському мосту

Кирило Буданов пояснив атаку по мосту 12 серпня. За словами очільника розвідки, Керченський міст не був головною ціллю – тоді український засіб ураження збився з курсу через пуск росіянами чотирьох зенітних ракет.

Шкода від засобу ураження, який використали, був зовсім незначний, тому що той засіб йшов трохи далі й не по мосту він йшов, але оскільки вони чотири зенітні ракети використали для ураження того об’єкта, вони трохи його збили з курсу, і він зачепив Кримський міст. Але те, що він його зачепив, ніщо в порівнянні з тим, що вони отримали, коли застосували дим, з точки зору місцевого населення, тоді почалася паніка. Бо коли пішов масштабно дим, а перед цим були вибухи, люди почали "сарафанним радіо" просто розганяти страшну паніку. Тобто вони самі себе покарали по суті. Якщо хочете, кара Божа прийшла до них,

– розповів Кирило Буданов.

Він пояснив під час розмови, що хоче сказати прямо – там була інша ціль, проте чотири зенітні ракети були пущені на її перехоплення і, трошки підбивши, збилися з курсу, та не значно.

"Вони вірять, що це йшло в міст. В принципі хай вірять. Тут вже нічого такого немає. Бо це минула історія", – сказав Буданов.

Чи димова завіса та бонові загородження стануть на заваді у знищенні мосту

Кирило Буданов пояснив, чи можуть російські димові завіси захистити від ракети чи дрону.

В їх дуже сумнівній логіці димова завіса має "осліпити" оптичну систему наведення керованих крилатих ракет. Але там декілька систем наведення. І, крім того, дим буде просто над мостом, тобто це фінальний проміжок. Навіть якщо "засліпить", то куди вона відхилиться на відстані 100 – 200 метрів? Та нікуди, вона вже просто буде йти по інерції. Це дурниці, вони тільки своє населення лякають,

– пояснив генерал-майор.

За його словами, російські бонові загородження та затоплення суден поблизу Керченського мосту можуть ускладнити роботу Сил оборони України, проте не зупинять її.

Як руйнування Кримського мосту вплине на хід війни

Очільник Головного управління розвідки пояснив, як руйнування або зупинка Кримського мосту вплине на хід війни.

На логістику вплине. На вповільнення логістики. Не припинення, підкреслюю, а вповільнення. Та для логістики головний не той Кримський міст, а той, що поряд – залізничний,

– розповів Буданов.

Він пояснив, що в росіян залишаться поромні переправи, якими вони зможуть поповнювати запаси. Звісно ж, це будуть не ті темпи, буде не та швидкість. Також в окупантів є транспортна авіація та десантні кораблі.

Тобто руйнування Кримського мосту ускладнить та уповільнить логістику російських загарбників.

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