Руйнують пам'ятки, трощать авто та нападають на людей: як діють окупанти в Енергодарі

Російським окупантам вдалося захопити Запорізьку АЕС та облаштувати там свою військову базу. Також ворог тероризує населення міста Енергодар, що розташоване біля об'єкта.

Як і очікувалося, нічого хорошого енергодарцям російські окупанти не дали. Росіяни вміють лише руйнувати – на створення бракує розуму та людяності.

Читайте також Харків тримає оборону під шаленим натиском ворога: знищено 600 будинків – фото руйнувань

Окупанти в Енергодарі

Як розповів мер Енергодара Дмитро Орлов, окупанти зруйнували пам'ятник героям України, знесли флагшток з прапором ОУН та спалили його.

Окупанти їздять по місту, перевіряють автомобілі, трощать переднє скло, якщо воно затоноване, відбирають мобільні телефони. Також вже є інформація про напади на мирне населення,

– розповів Орлов.

Дивіться також: Нічне звернення Зеленського за 14-15 березня