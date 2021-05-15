Багато претензій до Єрмака, – Рябошапка розповів, що сталося між Аваковим та Зеленським

Наразі стосунки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з Володимиром Зеленським та Офісом президента – не надто гарні. Відповідну ситуацію міг спричинити керівник ОП Андрій Єрмак.
Джерело:24 канал
Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповів колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. У відповідь на запитання журналістки про те, що сталося між президентом та Аваковим, яка "кішка" пробігла між ними – колишній генпрокурор звернув увагу на главу Офісу президента.
До теми Справжній уряд – на Банковій, – Рябошапка про відставки міністрів
"Цю "кішку" називають Єрмаком. Є багато претензій в Авакова до Єрмака й навпаки. Не ревнощі, а підозри в тому, що подеколи грає проти президента чи проти ОП", – сказав Рябошапка.
Він додав, що "це все вносять у вуха президента" й відповідно створюється емоційне напруження, яке потім переростає у бажання щодо звільнення міністрів.Важливо! За інформацією народних депутатів, у Кабміні можливі серйозні кадрові зміни. У відставку може піти міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки Ігор Петрашко. Окрім того, до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Чи може Єрмак замінити Авакова
Також у відповідь на запитання ведучої про те, чи може Єрмак претендувати на крісло Авакова у майбутньому, Рябошапка припустив, що очільник Офісу Президента, ймовірніше, міг би претендувати на крісло прем'єр-міністра.
"Хіба що якщо це крісло (очільника МВС – 24 канал) стоятиме поруч із кріслом президента. У наших реаліях, мені здається, що це дійсно можливо. Мені здається, що Єрмаку більше сподобалося б бути прем'єр-міністром", – сказав Рябошапка.