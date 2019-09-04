Рябошапка звільнив головних прокурорів 4 областей, серед них і "бурштинової": список

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 3 вересня підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Про це мовиться на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

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Раніше під час зустрічі з представниками громадськості Черкащини Президента Володимира Зеленського лунали скарги на роботу прокурора області.

На Житомирщині під час робочого візиту глава держави наголошував на неналежній роботі органів прокуратури регіону. Мовилося, насамперед, про відсутність протидії нелегальному видобутку бурштину.

Кого саме звільнив Рябошапка:

Прокурор Вінницької області Соколовий В'ячеслав Петрович, на посаді був з квітня 2014 року.

Прокурор Житомирської області Війтович Любомир Михайлович, на посаді був з грудня 2017 року.

Прокурор Одеської області Жученко Олег Дем'янович, посаду обіймав з червня 2016 року.

Прокурор Черкаської області Овчаренко Сергій Анатолійович, посаду обіймав з червня 2015 року.

19 серпня Президент Зеленський звільнив Віктора Панасюка з посади начальника Служби безпеки України в Житомирській області. І одразу окремим указом призначив на цю посаду Олега Головаша.

Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію – дивіться у блозі "Право на правду" Дмитра Гнапа.

Коротко про "бурштинову справу"

З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Кілька разів у цих регіонах навіть були сутички між силовиками та нелегальними старателями.

Ще влітку 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що 90% бурштину в Україні видобувають нелегально за підтримки правоохоронних органів. Зеленський 12 серпня фактично підтвердив, що з того часу нічого не змінилося.

За даними поліції, стихійні копачі бурштину пошкодили понад 6 тисяч 200 гектарів земель лісового фонду та понад тисячу гектарів земель сільськогосподарського призначення. Усе це призводить до катастрофічних екологічних наслідків.