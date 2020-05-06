Рябошапка звинуватив Венедіктову в зриві реформи прокуратури і повернені туди "правильних" людей

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка переконаний, що теперішня генпрокурорка Ірина Венедіктова знищує реформу прокуратури, повертаючи туди "потрібних" колишніх прокурорів.

Про це Рябошапка написав у своєму блозі на "Українській правді".

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"Очищення прокуратури виявилось болючим для бенефіціарів неофіційних платних послуг, що надавали прокурори, а тому вони через нового Генерального прокурора почали шукати можливості відновити статус кво", – переконаний Рябошапка.

Як приклад він наводить той факт, що були створені апеляційні комісії, "щоб в ручному режимі переглядати рішення про звільнення, іти на мирові угоди із потрібними експрокурорами".

"Генпрокурорка навіть публічно згодилась програвати судові спори звільненим прокурорам. Врешті-решт, вирішили не перейматись законними процедурами і почали просто призначати "правильних людей" на посади в Офіс Генерального прокурора без передбачених законом конкурсного добору або проходження атестації", – пише Руслан Рябошапка.

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Він також відзначає, що Венедіктова позбулася усіх міжнародних партнерів в адміністративній комісії, яка займалася призначенням на керівні посади в Офісі Генерального прокурора.

"Таким чином, Генеральним прокурором Зеленського знищуються основні ідеї реформи президента Зеленського – очистити прокуратуру від випадкових та "своїх" людей, які служать не суспільству та закону, а тим, кому зобов'язані посадою", – відзначив Рябошапка.

На думку Рябошапки, таким чином Зеленський повторює помилки свого попередника Порошенка.

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Варто відзначити, що у своєму блозі Руслан Рябошапка жодного разу не згадує ім'я "Ірина Венедіктова", кожен раз замінюючи його на "Генпрокурорка".

Ірина Венедіктова стала генпрокуроркою 17 березня (що про неї відомо – читайте в матеріалі 24 каналу). На цій посаді вона замінила Руслана Рябошапку, який працював з 29 серпня 2019 року по 5 березня 2020 року.