16:10
6 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Рябошапка звинуватив Венедіктову в зриві реформи прокуратури і повернені туди "правильних" людей

      - Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / Вікіпедія

      Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка переконаний, що теперішня генпрокурорка Ірина Венедіктова знищує реформу прокуратури, повертаючи туди "потрібних" колишніх прокурорів.

      Про це Рябошапка написав у своєму блозі на "Українській правді".

      Водночас Проти Рябошапки відкрили кримінальне провадження, – ЗМІ

      "Очищення прокуратури виявилось болючим для бенефіціарів неофіційних платних послуг, що надавали прокурори, а тому вони через нового Генерального прокурора почали шукати можливості відновити статус кво", – переконаний Рябошапка.

      Як приклад він наводить той факт, що були створені апеляційні комісії, "щоб в ручному режимі переглядати рішення про звільнення, іти на мирові угоди із потрібними експрокурорами". 

      "Генпрокурорка навіть публічно згодилась програвати судові спори звільненим прокурорам. Врешті-решт, вирішили не перейматись законними процедурами і почали просто призначати "правильних людей" на посади в Офіс Генерального прокурора без передбачених законом конкурсного добору або проходження атестації", – пише Руслан Рябошапка.

      Відзначимо Венедіктова пояснила, чому взяла радниками прокурорів, які не пройшли атестацію

      Він також відзначає, що Венедіктова позбулася усіх міжнародних партнерів в адміністративній комісії, яка займалася призначенням на керівні посади в Офісі Генерального прокурора.

      "Таким чином, Генеральним прокурором Зеленського знищуються основні ідеї реформи президента Зеленського – очистити прокуратуру від випадкових та "своїх" людей, які служать не суспільству та закону, а тим, кому зобов'язані посадою", – відзначив Рябошапка.

      На думку Рябошапки, таким чином Зеленський повторює помилки свого попередника Порошенка.

      Нагадаємо НАБУ почало кримінальне провадження проти Венедіктової: що відомо

      Варто відзначити, що у своєму блозі Руслан Рябошапка жодного разу не згадує ім'я "Ірина Венедіктова", кожен раз замінюючи його на "Генпрокурорка".

      Ірина Венедіктова стала генпрокуроркою 17 березня (що про неї відомо – читайте в матеріалі 24 каналу). На цій посаді вона замінила Руслана Рябошапку, який працював з 29 серпня 2019 року по 5 березня 2020 року.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Новини України Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова Руслан Рябошапка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Дуже боюся принести вірус додому, – лікар "коронагоспіталю" про реальні умови праці
      сьогодні , 16:06 Дуже боюся принести вірус додому, – лікар "коронагоспіталю" про реальні умови праці
      Світлана Попова
      Врятувати рядового Ахметова коштом українців
      сьогодні , 15:00 Врятувати рядового Ахметова коштом українців
      Вікторія Войціцька
      Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано
      сьогодні , 11:30 Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано