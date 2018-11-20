Ryanair запустить нові рейси з Києва у 2019 році

Авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.

Про це повідомляє avianews.com.

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Раніше, 24 канал повідомляв, що ірландський лоукостер Ryanair планує інвестувати в Україну близько 1,5 мільярда євро протягом найближчих декількох років. Крім того, лоукостер відкриє нові авіарейси з України. Вартість квитків на них становитиме від 5 євро.

Зокрема, з квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін. Польоти за всіма напрямами виконуватимуться з частотою двічі на тиждень.

Варто додати, що нові напрями вже з’явилися у мобільному додатку лоукостера.

Список вже існуючих маршрутів Ryanair з Києва

Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.

Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: 4 рейси на тиждень.

Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Вроцлав – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Гданськ – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

Краків – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

Лондон (Станстед) – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

Познань – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.



Рейси Ryanair з Києва

Список маршрутів Ryanair зі Львова

Варшава-Модлін – Львів: тричі на тиждень.

Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.

Краків – Львів: тричі на тиждень.

Лондон (Станстед) – Львів: 3 рейси на тиждень.

Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.



Рейси Ryanair зі Львова