Ryanair запустить нові рейси з Києва у 2019 році
Авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.
Про це повідомляє avianews.com.
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Раніше, 24 канал повідомляв, що ірландський лоукостер Ryanair планує інвестувати в Україну близько 1,5 мільярда євро протягом найближчих декількох років. Крім того, лоукостер відкриє нові авіарейси з України. Вартість квитків на них становитиме від 5 євро.
Зокрема, з квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін. Польоти за всіма напрямами виконуватимуться з частотою двічі на тиждень.
Варто додати, що нові напрями вже з’явилися у мобільному додатку лоукостера.
Список вже існуючих маршрутів Ryanair з Києва
Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.
Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: 4 рейси на тиждень.
Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Вроцлав – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Гданськ – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.
Краків – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.
Лондон (Станстед) – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.
Познань – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.
Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.
Рейси Ryanair з Києва
Список маршрутів Ryanair зі Львова
Варшава-Модлін – Львів: тричі на тиждень.
Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.
Краків – Львів: тричі на тиждень.
Лондон (Станстед) – Львів: 3 рейси на тиждень.
Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.
Рейси Ryanair зі Львова