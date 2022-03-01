Рятували побратимів і знищували гелікоптери: що відомо про захисників, яким надали звання Героїв

1 березня 2022 , 01:59
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Джерело:

телеграм Pravda Gerashchenko

Володимир Зеленський надав звання Героя України 12 нашим захисникам. Половину з них нагородили посмертно.

Подвиги військових відзначили державною нагородою. Указ про присвоєння звання Героя України президент підписав 28 лютого.

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Що відомо про 12 Героїв України

  • Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович (посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Боєць дав можливість іншим піднятися в повітря.
  • Майор Коломієць Дмитро Валерійович (посмертно). Рятував побратимів та відвернув на себе вогонь ворожої авіації. Воїна збив ворожий літак.
  • Підполковник Матуляк Геннадій Васильович (посмертно). Знищив скупчення російської техніки під Гостомелем.
  • Лейтенант Мовчан Віталій Анатолійович (посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.
  • Полковник Оксанченко Олександр Якович (посмертно). Загинув у повітряному бою, коли відвертав увагу російської авіацію.
  • Старший лейтенант Радіонов В'ячеслав Денисович (посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря у Василькові. Це врятувало наших військових від ракетного удару.
  • Старший лейтенант Герус Андрій Андрійович. Збив ворожий Іл-76 над Кропивницьким. Саме завдяки діям захисника озброєний російський десант не зміг висадитися.
  • Бригадний генерал та командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" Красильников Дмитро Сергійович. Він дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку. Воїн не впустив ворога до Харкова з Луганської області.
  • Підполковник Круглов Андрій Миколайович. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога й самостійно знищив 2 російські гелікоптери та літак.
  • Полковник Мостовий Олександр Володимирович. Під Васильковом збив російський Іл-76, 2 гелікоптери Мі-24. Через це російський десант не зміг висадитися.
  • Генерал-лейтенант Содоля Юрій Іванович. У боях за Волноваху врятував побратимів від оточення й організував успішний контрнаступ. Тепер захисник ефективно обороняє Маріуполь.
  • Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.

Редакція 24 каналу дякує нашим захисникам за їхню мужність та героїзм. Слава Україні! Героям Слава!

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Автор: Софія Мінджоса