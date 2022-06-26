Рятувальна операція у будинку продовжується: відомо про 4 постраждалих, – Кличко

Внаслідок ракетного удару по Шевченківському району столиці постраждали щонайменше 4 людей. Мер Києва Віталій Кличко наголосив: рятувальна операція досі триває.

Міський голова Києва перебуває на місці події. Тут рятувальники продовжують розбирати завали.

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З-під завалів витягнули дівчинку та її маму

З будинку евакуювали 25 місцевих мешканців. 4 постраждалих осіб доправили до лікарні. Серед них – 7-річна дівчинка та її мати. Жінку притиснуло бетонною плитою, яку з допомогою кранів підіймали рятувальники.

Дивіться відео з місця влучання ракети / Відео Віталія Кличка: