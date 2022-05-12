Рятувальники ліквідували пожежу в столичному кінотеатрі "Тампере": відео займання

Пожежникам вдалось погасити пожежу в столичній будівлі, де колись був кінотеатр "Тампере". Зараз кінотеатр вже недіючий.

Займання будівлі виникло вечері 11 травня. Рятувальникам повідомили про це о 23:50.

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Що відомо про пожежу

Рятувальники повідомили, що займання сталося у 3-поверховому недіючому кінотеатрі. Заглиблюючись у деталі, воно почалось в приміщенні глядацької зали на першому поверсі.

Тоді вогонь розповсюдився на другий та третій поверхи. Пожежа охопила площу 350 квадратних метрів. Спершу ліквідаторам вдалось її локалізувати о 00:54 12 травня. Повністю її ліквідували о 01:54.

У ДСНС відзвітували також, що до гасіння залучали 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Також із вогнем боролись 20 чоловік особового складу рятувальної частини.

Правоохоронці вже встановлюють, що могло стати причиною займання недіючого київського кінотеатру. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

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Пожежі через обстріли росіян

В Україні через обстріли російських окупантів рятувальникам доводиться боротись із пожежами та завалми кожного дня. Зокрема, зранку, 12 травня, випустили крилату ракету по місту Запоріжжя. В обласній військовій адміністрації повідомили про пожежу. Снаряд ймовірно влучив у приватну будівлю обласного центру.

Страждає від обстрілів й Харківщина. На околицях міста Харкова ввечері 11 травня почулися одразу кілька вибухів. Згодом місцеві жителі повідомили про пожежі в регіоні. До того ж, ворог обстрілює й прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, звідки росіяни відступили, тікаючи через дії Збройних Сил України. На ранок 12 травня стало відомо про обстріл шкіл та адмінбудівель Новгород-Сіверського.

Страждає від російських загарбників й тимчасово окупована Херсонська область. Там іноді чути обстріли. До всього ж ще й горить унікальна Кінбурнська коса. Вогонь охопив уже майже 4 тисячі гектарів лісів на Кінбурнській косі. Пожежа лютує на межі Херсонської та Миколаївської областей. Там залишаються люди, яким потрібна допомога. Крім того, суттєво бракує палива для пожежних машин, щоб погасити вогонь.

Варто також додати, що рятувальники не завжди мають змогу вчасно дістатись до осередку пожежі, адже росіяни продовжують свої підлі обстріли.

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