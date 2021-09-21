Рятувальники показали відео із засніжених Карпат: рекомендують не йти у гори

21 вересня 2021 , 19:03
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Джерело:

телеграм-канал ДСНС

На горі Піп Іван Чорногірський 21 вересня засніжило. Зранку 21 вересня та вдарили морози. Температура повітря опустилася аж до -6 градусів.

Рятувальники показали кадри із засніженої вершини. За несприятливих погодних умов вони рекомендують відмовитися від здійснення мандрівки у гори.

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В українських Карпатах засніжило

Як уточнили на фейсбук-сторінці пошуково-рятувального поста, станом на 8:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями. Північно-західний вітер досягав там швидкості 5 –  6 метрів на секунду. Температура повітря опустилася значно нижче нуля, до -6 градусів. 

Що відбувається у Карпатах 21 вересня: дивіться відео ДСНС

Що варто робити, якщо збираєтесь йти у гори

  • Зареєструйте свій похід у фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій.
  • Обирайте маршрути, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичної підготовки.
  • Особливу увагу зверніть на екіпірування –  одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам.
  • Не вирушайте у гори поодинці та великими групами.
  • Звіряйте погодні умови лише з короткостроковим прогнозом синоптиків, максимум на 1 –  2 дні наперед.
Цікаво! Вперше за осінь 2021 року  температура у Карпатах опустилася до 0 градусів 20 вересня. На ґрунті там тоді з'явилася паморозь. 
Автор: Ірина Буртик