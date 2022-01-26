Рятувальники і поліція планують навчання цивільного населення в різних регіонах

Міністерство внутрішніх справ України проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Вони пройдуть у різних регіонах країни.

Як розповів Денис Монастирський під час зустрічі з представниками ветеранських організацій 25 січня, в Україні також перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.

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До навчань планують залучити кращих фахівців та інструкторів, зокрема з:

ДСНС,

Нацполіції,

Нацгвардії,

ДПСУ.

Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах,

– підкреслив міністр внутрішніх справ України.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.

"В онлайн-режимі зібрали Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань", – зазначив Крук.

Під час наради вдалося обговорити основні питання:

оповіщення,

порядок використання захисних споруд,

евакуацію.

Сергій Крук пояснив, що все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту.

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