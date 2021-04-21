В Україні погіршиться погода: рятувальники попередили про заморозки

У ДСНС заявили, що на Україну сунуть нічні заморозки. Від них потерпатимуть мешканці окремих регіонів у період з 24 по 27 квітня.

Через значне переохолодження земної поверхні рятувальники навіть оголосили другий і перший рівні небезпеки.

Важливо В Київській області 21 квітня обіцяють град та грози

Де будуть заморозки

24 квітня нічні заморозки слід чекати мешканцям західних, північних та південних областей. Температура повітря становитиме 0...-5 градусів.

25 – 27 квітня морози слід очікувати у всіх регіонах, крім південних. Стовпчики термометрів покажуть 0...-3 градуси.

Крім того, нічні заморозки будуть і на Київщині. Протягом 24 – 27 квітня в області температура повітря складатиме 0...-3 градуси. Через це рятувальники оголосили другий рівень небезпеки.

Якою буде погода на Вербну неділю

Попри квітень, зима досі не відступає. Впродовж останніх семи днів на горі Піп Іван Чорногірський триває морозна погода.

В Україні 25 квітня християни відзначатимуть Вербну неділю. Синоптики кажуть, що за тиждень до Великодня українцям слід бути готовими до похолодання – дощу та навіть мокрого снігу.