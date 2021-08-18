Рятувальники попередили українців про град і шквали: які регіони постраждають найбільше

18 серпня 2021 , 15:46
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Джерело:

ДСНС

Україну 19 серпня знову накриє негода. Пощастить лише мешканцях західних та північних регіонів, а також Вінницької області – там синоптики не прогнозують ні шквалів, ні дощів.

Рятувальники попереджають про сильні дощі місцями та град. Шквальний вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. 

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Де прогнозують негоду

  • У центральних областях (крім Вінницької);
  • південних;
  • східних.

Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.


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Автор: Софія Мінджоса