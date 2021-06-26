Зливи, шквал та загроза пожеж: рятувальники попередили про небезпеку

Станом на суботу, 26 червня, у більшості областей України оголосили жовтий рівень небезпеки. Там прогнозують грози, шквали та град.

У зоні жовтого рівня небезпеки опинилися усі області, окрім Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської.

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Окрім того, синоптики повідомили, що у Тернопільській, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники також розповіли, що через негоду у низці областей України зафіксували підняття рівня води у річках. Зокрема, це сталося на водоймі Чорний Черемош на Івано-Франківщині.

Прогноз на 27 червня

Вже 27 червня у зону жовтого рівня небезпеки увійдуть усі області України. Синоптики попереджають про зливи, шквали, грози та град.

Попередження ДСНС

У ДСНС наголосили, що наразі в Україні триває пожежонебезпечний період. Вогонь може спалахнути від найменшої іскри та за лічені хвилини поширитися на значні території.

Людей просять не легковажити і дотримуватися правил пожежної безпеки. Зокрема, не розводити відкритий вогонь у лісах та полях. Окрім того, категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки.

Рятувальники також закликали не розпалювати вогнище під час сильних поривів вітру.

Упродовж останніх декількох днів фахівці провели низку заходів, спрямованих на моніторинг пожежної ситуації у регіонах України. Окрім того, рятувальники провели профілактичні бесіди з жителями села на Полтавщині.

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