Рятувальники провели видовищні навчання з охопленим вогнем вертольотом: фото

Українські рятувальники провели тактико-спеціальні навчання на міжнародному аеропорті Івано-Франківська. Вони відпрацювали ситуації під час ліквідації наслідків авіаційних подій.

Під час навчань рятувальники мали показати способи організації управління підрозділами під час ліквідації наслідків авіаційних подій. Крім того, ДСНС визначала готовність пожежно-рятувальних підрозділів до дій за призначенням.

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Керівництво визначало рівень підготовки навчального складу щодо керування гасінням пожежі, а також готовності рятувальних підрозділів до проведення оперативних дій під час авіаційних подій. Крім того, рятувальники відпрацьовували взаємодію під час ліквідації надзвичайної ситуації з іншими службами.

Як відбувалися навчання рятувальників

За тактичним задумом навчань, при здійсненні посадки відбулася розгерметизація баків з авіаційним пальним. Пальне ТС-1 почало витікати. Через це вертоліт зайнявся вогнем на площі 400 метрів квадратних.

Повітряне судно зупинилося поблизу стоянки. Черговий диспетчер аеропорту повідомив про аварійну ситуацію ДСНС та швидку медичну допомогу. На злітно-посадкову смугу виїхав автомобіль служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення аеропорту, а також пожежна команда,

– розповіли рятувальники.

За задумом, на борту вертольота перебували пасажири. Рятувальники гасили пожежу та захищали повітряні судна, які стояли поруч.

У ДСНС наголосили, що всі служби спрацювали оперативно та професійно.

Рятувальники провели навчання на території аеропорту / Фото ДСНС