Рятувальники ризикують власним життям, але гасять пожежі на Луганщині

Більша частина населених пунктів Луганської області зазнала значних руйнувань від обстрілів російської орди. Рятувальники ліквідовують наслідки ударів, ризикуючи власним життям.

Рятувальникам Луганського гарнізону доводиться постійно ліквідовувати пожежі, які виникають внаслідок обстрілів ворога. Також вони надають допомогу населенню, дістаючи людей з-під завалів.

Це важливо ДСНС нагадує: категорично не можна чіпати ракети чи їхні залишки

У ДСНС зазначили, що більша частина населених пунктів на Луганщині – зруйнована.

"Майже не залишилося вцілілих багатоповерхових житлових будинків, розбита інфраструктура міст – ворог цілеспрямовано намагається знищити усе", – йдеться у повідомленні.

Значних руйнувань зазнали населені пункти:

Гірське

Золоте

Щастя

Тошківка

Попасна

Старобільськ.

Ворог знищує Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну та Лисичанськ. Там окупанти застосовують важку артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Наслідки обстрілів Луганщини / Фото ДСНС

Це важливо – Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, – розвідка: дивіться відео