Рятувальники розбирають конструкції зруйнованої школи у Чернігові: шукають тіла людей

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій розбирають конструкції школи в Чернігові, яку обстріляли росіяни. Рятувальники перевіряють, чи немає під завалами людей.

Про те, що на місці зруйнованої чернігівської школи працюють надзвичайники, виданню розповіла речниця управління ДСНС Ірина Щукіна.

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У Чернігові розбирають завали зруйнованої школи

Рятувальники розбирають конструкції зруйнованої школи №18 у Чернігові та шукають тіла людей,

– зазначила Щукіна.

За її словами, на місці атаки загарбників працює відділення групи рятувальних робіт, яке складається з 6 надзвичайників та 2 одиниць техніки.

Ситуація у Чернігові

За ранковою інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни цинічно та жорстоко обстрілюють житлові райони Чернігова. Ворог 5 березня навіть використав некеровані авіабомби ФАБ-500.

Водночас угруповання українських Повітряних сил зосередило зусилля:

для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника,

на протиповітряному прикритті важливих (критичних) об'єктів України та угруповань військ.

Загалом за 10 днів війни втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів. Резерви, які надходять, мають дуже низький морально-психологічний стан.

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